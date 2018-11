Der Photovoltaik-Anlagenbauer hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein positives EBIT verzeichnet. Auch die Aussichten sind gut: Singulus hat aktuell Absichtserklärungen im Gesamtvolumen von rund 200 Millionen Euro für CIGS-Projekte unterzeichnet.Das Geschäft der Singulus Technologies AG hat sich in den ersten neun Monaten 2018 positiv entwickelt. Der Umsatz sei um 43 Prozent auf 91 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert worden. Auch das EBIT lag mit 4,0 Millionen Euro deutlich über den 0,4 Millionen Euro, die der Photovoltaik-Anlagenbauer in den ersten neun Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...