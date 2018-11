Chiquita Brands International verringert Lebensmittelabfall, indem es Verwendungen für unverkaufte Bananen findet, wie die jährliche Verwandlung von 65.000 Tonnen der Frucht in Püree und Mehl in einer Einrichtung in Costa Rica. Das Unternehmen gibt den Erzeugern auch fleckige Bananen als Tierfutter und nutzt unverzehrbare Fruchtteile als Dünger und Mulch. Foto ©...

