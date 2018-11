Zürich - Alle Monate wieder - so ähnlich kann man es am Freitag für die ABB-Aktie zusammenfassen. Denn die Titel profitieren einmal mehr von aufgewärmten Gerüchten rund um einen möglichen Verkauf der Stromnetz-Sparte Power Grid. Einziger Unterschied zu den seit Sommer immer wieder aufflammenden Spekulationen: Diesmal werden konkrete Kaufinteressenten in den Ring geworfen.

Gegen 9.15 Uhr klettern die Titel unangefochten an der SMI-Spitze um 4,0 Prozent auf 20,53 Franken. Der Leitindex steht derweil mit 1,2 Prozent im Plus.

Mitsubishi, Hitachi und State Grid of China mit Interesse

"Ist da Feuer, nur weil sich schon wieder Rauch zeigt" - das fragen sich die JPMorgan-Analysten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll ABB bereits nächste Woche eine ...

