Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steuert zur Eröffnung am Freitag auf einen versöhnlichen Wochenausklang hin und gibt dabei Gas. Nach den Verlusten der letzten Tage zeigen die Kurse erstmals wieder nach oben. Sie folgen damit den Vorgaben der Wall Street. Dort hatten Anleger im Handelsstreit etwas Hoffnung geschöpft, nachdem China und die USA die Gespräche wieder aufgenommen haben.

Am Freitag könnten sich Anleger laut Händlern vor allem für die weiteren Entwicklungen beim Brexit interessieren. Auf Konjunkturseite stehen in Europa vor der Mittagspause frische Angaben zur Inflation an, nach dem Mittag folgen US-Konjunkturdaten zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht gegen 09.15 Uhr um 1,26 Prozent auf 8'982,21 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 1,36 Prozent auf 1'398,93 Zähler zu und der breite ...

