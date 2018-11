Tätigkeit: Die Welinvest AG mit Sitz in Basel kauft Liegenschaften als Kapitalanlage und vermietet die Wohnungen. Das Immobilienportfolio beinhaltet vorwiegend Wohnungen der mittleren Preisklasse. Die Welinvest AG unterhält Immobilien im Wert von rund CHF 148 Mio, wobei rund 84% der Liegenschaften im Kanton Basel und 16% in Baselland stehen. Weiter investieren die Basler in Wertschriften und Edelmetalle.

Geschäftsjahr 2017/18: Die Welinvest AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr (per Ende Juni) zurück. So verbesserte sich der Betriebsertrag um 19% auf CHF 19.3 Mio. Trotz eines etwas höheren Betriebsaufwands von CHF 6.6 Mio lag das Betriebsergebnis bei CHF 12.7 Mio (VJ CHF 11 Mio.). Unter dem Strich resultierte ein gegenüber dem Geschäftsjahr 2016/17 nahezu verdoppeltes Jahresergebnis von CHF 16.8 Mio. Das um 90% höhere Resultat stammt zum grössten Teil aus dem Verkauf einer Liegenschaft, die mit einem Gewinn von CHF 6.9 Mio verkauft wurde. Der Rest des Gewinnanteiles stammt aus dem Wertschriftenhandel und den Mieterträgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...