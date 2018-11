Zürich - Die Banque & Innovation-Awards würdigen Innovationen und Performance von Unternehmen, deren vorgestellte Produkte oder Dienstleistungen unmittelbar mit Innovationen im Banksektor verbunden sind. Avaloq, Fintech-Unternehmen und internationaler Anbieter von Software as a Service (SaaS)- und Business Process as a Service (BPaaS)-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter, hat den Preis in der Blockchain-Kategorie gewonnen. Die Auszeichnung wurde am 16. Oktober auf der Fachmesse Banque & Innovation 2018 im Pavillon d'Ermenonville in Paris verliehen.

Eine Jury aus Profis und Experten aus der Welt der Banken und innovativen Technologien entschied sich nach eingehender Beratung auf der Fachmesse Banque & Innovation 2018, Avaloq für seine Krypto-Investment-Lösung den Preis in der BLOCKCHAIN-Kategorie zu verleihen. Die zukunftsweisende Innovation gibt den Benutzern die Möglichkeit, Kryptowährungen ...

