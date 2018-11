FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS IQE PRICE TARGET TO 84 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CFRA CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 90 (140) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 301 (339) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK STARTS ASTON MARTIN WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2000 PENCE - FTSE INDICATED +0.36% TO 7063 (CLOSE: 7038.01) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 820 (860) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'HOLD' - HSBC INITIATES BARRATT DEVELOPMENTS WITH 'BUY' - TARGET 620 PENCE - HSBC INITIATES BELLWAY WITH 'BUY' - TARGET 3870 PENCE - HSBC INITIATES BERKELEY GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 3780 PENCE - HSBC INITIATES BOVIS HOMES WITH 'HOLD' - TARGET 1060 PENCE - HSBC INITIATES CREST NICHOLSON WITH 'BUY' - TARGET 460 PENCE - HSBC INITIATES GALLIFORD TRY WITH 'BUY' - TARGET 1140 PENCE - HSBC INITIATES MCCARTHY & STONE WITH 'HOLD' - TARGET 140 PENCE - HSBC INITIATES PERSIMMON WITH 'HOLD' - TARGET 2480 PENCE - HSBC INITIATES REDROW WITH 'BUY' - TARGET 690 PENCE - HSBC INITIATES TAYLOR WIMPEY WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - JEFFERIES CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 603 (606) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN INITIATES ASTON MARTIN WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 2000 PENCE - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6900 (6500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 280 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS BAT PRICE TARGET TO 2750 (3920) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES CENTAMIN TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 125 (130) PENCE - RBC CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 145 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'SELL'



