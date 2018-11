Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag auf einen Erholungskurs eingeschwenkt. Gegen Mittag drosselte er allerdings dabei das rasante Tempo vom frühen Morgen etwas. Die Märkte seien derzeit sehr anfällig und die Stimmung könne auch schnell umschlagen, sagte ein Händler.

Für Schwung hat insbesondere am Morgen gesorgt, dass in den Handelsstreit zwischen den USA und China wieder etwas Bewegung kam. Insgesamt lasteten aber die Ernüchterung in den Brexit-Verhandlungen und der Budgetstreit in Italien auf dem Markt, wie der Händler weiter sagte. Zwar gebe es neben den schlechten auch mal gute Tage, Optimismus komme dabei aber nicht so richtig auf.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht gegen 10.50 Uhr um 0,64 Prozent auf 8'926,75 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,74 Prozent auf 1'390,39 Stellen, der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,59 Prozent auf 10'461,79 Zähler. Mit 26 Titeln liegt die Mehrheit der Bluechips im Plus, seit dem Morgen sind allerdings neben AMS noch drei weitere Papiere in die Verlustzone gerutscht.

Seit dem Morgen führen die ABB-Valoren (+2,4%) die Gewinnerliste an. Erneut flammten Gerüchte rund um einen möglichen Verkauf der Stromnetz-Sparte Power Grid auf. Dieses Mal werden ...

