Paris - Der Rückenwind von der Wall Street hat Europas Börsen am Freitag etwas gestützt. So rückte der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone um 0,20 Prozent auf 3196,56 Punkte vor. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von rund 1 Prozent an.

Der Pariser Cac 40 legte am Freitag um 0,18 Prozent auf 5042,74 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 hingegen bewegte sich zuletzt bei 7035,15 Punkten kaum vom Fleck. In den USA hatten am Donnerstag vor allem Technologiewerte deutliche Gewinne verzeichnet.

In Europa hatten Aktien von Medienunternehmen mit einem Plus von 1,44 Prozent die Nase vorn. Der französische Konzern Vivendi hatte sein ...

