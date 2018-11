Basel - Die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse sind weiterhin systemrelevant für das Finanzsystem. Sie rangieren jedoch in der niedrigsten der insgesamt fünf Einstufungen umfassenden Liste des internationalen Finanzstabilitätsrates (Financial Stability Board, FSB).

Als potenziell gefährlich gelten Finanzinstitute, deren Zusammenbruch wegen der starken Vernetzung die Weltwirtschaft insgesamt ins Wanken bringen könnte. Die jährlich aktualisierte Liste global systemrelevanter Institute umfasst aktuell 29 Banken und damit eine weniger als noch vor einem Jahr.

Während Nordea und die Royal Bank of Scotland von der Liste gestrichen wurden, kam die One Bank (Groupe BPCE) neu hinzu, wie die am Freitag veröffentlichte Liste zeigt.

