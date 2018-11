Der GBP/USD konnte sich von seinem Tief unter 1,2800 um 30-40 Pips erholen und so wurde das Tageshoch in der Mitte der 1,2800 gebildet. Nach dem gestrigen Kollaps, der mit den jüngsten politischen Turbulenzen in Großbritannien ausgelöst wurde, versucht das Paar am Freitag eine Erholung, nach dem das Tagestief bei 1,2776 gebildet werden musste, da es ...

