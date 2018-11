Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Wochenschluss etwas fester geschlossen. Ein früher Erholungsversuch verlor zwar erst schnell an Schwung und die Indizes glitten zwischenzeitlich wieder ins Minus. Mit anziehenden Notierungen an der Wall Street schafften es aber auch die hiesigen Börsen im späten Handel wieder ins Plus.

Solange aber die Nachrichtenlage rund um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union fast stündlich ändere und der Budgetstreit zwischen der Regierung in Rom und den Verantwortlichen in Brüssel weiter schwele, dürften die Aktienmärkte weiter mit "angezogener Handbremse" unterwegs sein, erklärten Marktbeobachter.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann am Freitag 0,42 Prozent auf 8'951,17 Punkte. Gegenüber dem Schlussstand vom letzten Freitag errechnet sich aber ein Minus von 1,8 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog zum Wochenschluss um 0,25 Prozent auf 1'383,58 an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,31 Prozent auf 10'432,30 Zähler.

Deutliche Gewinne verzeichneten die ABB-Valoren mit plus 1,5 Prozent. Die Titel profitierten einmal mehr von Gerüchten rund um einen möglichen Verkauf der Stromnetz-Sparte Power Grid. Einziger Unterschied zu den seit Sommer immer wieder aufflammenden Spekulationen: Diesmal wurden Namen von konkreten ...

