Der AUD/USD baute seine Gewinne aus und erreichte im frühen New Yorker Handel mit 0,7320 Dollar den höchsten Stand seit Ende August, bevor er in eine Konsolidierungsphase überging. Zuletzt handelte der Aussie mit einem Plus von 0,45 Prozent auf 0,7310 Dollar. Sowohl der Vizechef der Fed, Clarida, als auch das Fed-Mitglied, Robert Kaplan, sagten heute, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...