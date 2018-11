In der UEFA Nations League hat die Niederlande gegen Frankreich mit 2:0 gewonnen. Damit steht fest, dass die deutsche Nationalmannschaft ohne selbst zu spielen aus der Nations League absteigt.

Durch den Sieg der "Elftal" kann die DFB-Elf den letzten Platz der Gruppe nicht mehr verlassen. Die Tore für die niederländische Auswahl erzielten Georginio Wijnaldum in der 44. Minute und Memphis Depay per Foulelfmeter in der 90. Minute.