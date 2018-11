Der gebürtige Hamburger Alexander Zverev hat das ATP-Finale am Sonntag mit 6:4 und 6:3 gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic gewonnen. Er ist damit der erste deutsche Sieger seit dem Triumph von Boris Becker im Jahr 1995.

"Ich bin unglaublich stolz", hatte Zverev schon beim Finaleinzug gesagt, den er am Samstag gegen sein Idol Roger Federer durchsetzte. "Dafür haben ich und mein Team so hart gearbeitet." Boris Becker hatte das Turnier der acht Saisonbesten 1988, 1992 und 1995 gewonnen, Michael Stich im Jahr 1993. In der Gruppenphase hatte Zverev gegen Djokovic noch 4:6 und 1:6 verloren.

Der Serbe war bis zum Finale in London zudem ohne Satz- und Aufschlagverlust geblieben.