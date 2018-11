Basel - Der Pharmakonzern Novartis und der Spezialchemiehersteller Clariant treten zwei benachbarte Industrieparks in Schweizerhalle und Muttenz an das deutsche Unternehmen Getec ab. Der Deal soll bis Ende Jahr umgesetzt werden, wie die beteiligten Gesellschaften am Montag mitteilten. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Durch die Transaktion würden künftig alle Industriepark-Dienstleistungen für die an beiden Standorten angesiedelten Unternehmen von Getec wahrgenommen, teilte die auf Industrie- und Immobilienbewirtschaftung spezialisierte Gesellschaft am Montag mit. Dies umfasse etwa die Energieversorgung, Engineering-Dienstleistungen, Facility-Management, Wartung ...

