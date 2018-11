Um es gleich vorweg zu nehmen: Das hier wird kein Abgesang auf die deutsche Automobilindustrie. Noch nicht. Denn dafür ist es, entgegen allen anderslautenden Theorien und Spekulationen, immer noch zu früh; noch besteht die Chance, das Lenkrad herumzureißen und auf zukunftsfähige Strategien und Antriebstechniken zu setzen. Dennoch (und das soll das allerletzte "noch" in diesem Absatz gewesen sein, versprochen!) sieht es in diesem Jahr ziemlich mau aus, bei den Autobauern. Volkswagen liegt aktuell (und auf Jahressicht) -13,5% hinten, bei BMW sind es -15,1%. Am schlechtesten schneidet Daimler mit einem momentanen 2018er-Minus von 28,7% ab, Grund genug, die Aktie mal wieder unter die Lupe zu nehmen: ...

