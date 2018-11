Die gute Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so verzeichnet der EUR/USD einen weiteren Tag Gewinne, so dass der Handel über 1,1400 stattfindet. EUR/USD schaut auf Brexit und Italien Das Paar erholte sich schnell vom Rückgang unter 1,1400 und nun findet der Handel am oberen Ende der Tagesrange bei 1,1420/30 statt, da der ...

