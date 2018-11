Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag an die Kursgewinne der Vorwoche angeknüpft und weiter zugelegt. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1463 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Morgen noch kurzzeitig unter 1,14 Dollar gestanden hatte.

Zum Franken hat sich der Euro weiter vergünstigt. Derzeit wird der Euro zu 1,1383 gehandelt, nach 1,1405 Franken am Morgen. Der US-Dollar ist gegenüber dem Franken noch deutlicher gefallen und klar unter die Parität gerutscht mit einem Preis von nur noch 0,9932 Franken.

Im Verlauf einer Woche hat der Euro damit etwa zwei Prozent an Wert gewonnen. Eine Dollar-Schwäche habe für Auftrieb bei der Gemeinschaftswährung ...

