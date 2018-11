Stäfa - Der Hörsystem-Hersteller Sonova hat im ersten Halbjahr 2018/19 sowohl Umsatz und Gewinn gesteigert. Allerdings konnten die Erwartungen der Analysten mit dem Zahlenkranz nicht ganz erreicht werden. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen trotzdem fest.

Konkret legte der Umsatz von Sonova im ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode um 4,0 Prozent auf 1,30 Milliarden Franken zu. In Lokalwährungen (LW) betrug das Wachstum 2,1 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das organische Wachstum lag derweil noch bei einem Wert von 2,6 Prozent, was im Vergleich zur Vorjahresperiode einer Wachstumsverlangsamung gleichkommt.

Während der Anstieg im Hörgeräte-Segment im Vorfeld der Produktlancierung von Phonak Marvel erwartungsgemäss moderat ausgefallen sei, habe eine gute Entwicklung bei den Umsätzen ...

