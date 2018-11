Die Fielmann AG ist ein deutsches Unternehmen mit dem Schwerpunkt in der Augenoptik für Verbraucher. Das Unternehmen hat in Deutschland rund 600 Niederlassungen, was insgesamt fünf Prozent der Optikfachgeschäfte ausmacht. Dabei erzielte Fielmann im Jahr 2017 einen Absatzmarktanteil von 53 Prozent und einen Umsatzmarktanteil von 21 Prozent. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen mit seinen 723 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, ...

