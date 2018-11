Eigentlich wäre Wirecard ja noch gar nicht wieder an der Reihe gewesen, hier in unserem täglichen Analyse-Programm. Doch wie das (Börsen-)Leben nun mal so spielt, überschlagen sich gerade die Ereignisse. Denn die Wirecard-Aktie wurde heute früh, trotz guter Prognose für 2019, im regulären Handel bereits auf 126,20 Euro taxiert. Das sind noch einmal 11,40 Euro unterhalb des gestrigen Xetra-Schlusskurses (137,60 Euro) und darüber hinaus ein ganz deutliches Alarmsignal: ...

