Daejeon - Ein neuronales Netzwerk generiert Gesten, die Vortragsreden begleiten und in Einklang mit diesen stehen. Dieses innovative Modell haben Forscher des Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) entwickelt. Damit das System richtig funktioniert, wurde das Netzwerk mithilfe von 52 Stunden Videomaterial der Innovations-Konferenz TED gefüttert. Ziel ist es, das System eines Tages in Robotern zum Einsatz zu bringen.

Social Skills erlernen

Auf Basis des Filmmaterials hat das Netzwerk menschenähnliche Gesten umgesetzt, die mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...