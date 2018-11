Der S&P 500 hat in der zurückliegenden Woche 1,6% verloren, am Freitag aber mit einem leichtem Gewinn geschlossen. Geholfen haben dabei Meldungen oder Gerüchte, wonach bei Gesprächen zwischen den USA und China hinsichtlich der Zollthematik Fortschritte erzielt würden. Ob das reicht, um den Index aus der Gefahrenzone zu bugsieren, muss sich noch zeigen. Positiv ist zu vermerken, dass der aus Volumensicht bedeutsame Support bei rund 2680 per Tagesschluss ...

