Zürich - Mitten in einer grösseren Korrektur an den Kryptomärkten startet die Börsenbetreiberin SIX den Handel mit einem Krypto-Indexprodukt. Herausgegeben wird das Exchange-Traded Product (ETP) vom Zuger Finanz-Startup Amun. Entgegen früheren Medienankündigungen soll das Indexprodukt aber nur noch vier anstatt fünf Kryptowährungen abbilden.

Das ETP von Amun sei weltweit das erste Krypto-Index-ETP, das an einer regulierten Börse kotiert wird, teilte die SIX am Donnerstag mit. Das Krypto-ETP mit dem Kürzel HODL - ein unter Kryptowährungs-Anhängern bekannter Ausdruck für ein langfristiges Halten von Kryptowährungen - basiere auf dem HODL5-Index von Amun.

Dieser Index umfasst laut den Angaben der SIX auf den vier bedeutendsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung: Konkret nennt die Börsenbetreiberin ...

