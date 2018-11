Die Kelly Family ist an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

"We Got Love" stürmte von Platz 56 in der Vorwoche auf Rang eins und verdrängte von dort Herbert Grönemeyers "Tumult". Auf Rang drei ist Neueinsteiger Mark Knopfler mit "Down The Road Wherever". In den Single-Charts ist Ava Max mit "Sweet But Psycho" auf Rang eins, Sido mit "Tausend Tattoos" auf Rang zwei und Samra mit "Cataleya" auf Rang drei. Im Single-Ranking meldet sich Mariah Carey so früh zurück wie nie zuvor.

"All I Want For Christmas Is You" feiert seine 58. Chartwoche, hat auf Platz 74 aber noch reichlich Luft nach oben. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.