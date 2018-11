Annegret Kramp-Karrenbauer hält die Entscheidung der Bundeskanzlerin für richtig, im Jahr 2015 die Grenzen während der Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge offen gelassen zu haben. "Ich stand und stehe immer noch zu der Entscheidung der Bundesregierung", sagte Annegret Kramp Karrenbauer der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Sie äußerte Zweifel daran, dass eine Grenzschließung geboten gewesen wäre: "Hätte das geheißen: mit Bundespolizei, Militär und Wasserwerfern gegen Flüchtlinge vorzugehen - in einer Zeit, in der das ganze Land von einer Willkommenskultur geprägt war?" Die Kandidatin bekräftigte, dass es damals "europäische und mit den Nachbarn abgestimmte Lösungen" gebraucht habe. Sie fügte hinzu: "Man muss auch in einer nationalen Drucksituation die Kraft haben, weiter auf Europa zu setzen."