In Bayern ist ein 76 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Am Samstagmittag kam der 76-Jährige aus bislang noch ungeklärten Gründen auf einer geraden Strecke von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und sein Fahrzeug überschlug sich, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten den Unfall und leisteten Erste Hilfe. Nach dem Transport in ein Krankenhaus, verstarb der aus dem Landkreis Bamberg stammende Mann an den Unfallfolgen, so die Beamten weiter. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von cirka 1.000 Euro.