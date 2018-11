Die Deutsche Telekom ist dabei die Markteinführung für das LTE-M Netzwerk einzuführen und berietet sich aktuell darauf vor. Das Unternehmen aus Bonn betreibt bereits mehrere Testnetze für LTE-M in einigen Staaten. Hierbei wurden die Prototypen in Krakau, Berlin, Reutlingen, Rotterdam und Wien getestet. Jetzt wurden auch die ersten Anwendungen dafür veröffentlicht. Bis Mitte Mai 2019 will das Unternehmen dann LTE-M Netze in mehreren europäischen Märkten ...

