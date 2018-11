Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht den ausgehandelten Brexit-Deal als "diplomatisches Kunststück". Heute sei ein "historischer Tag", der "zwiespältige Gefühle" auslöse, sagte Merkel am Sonntag nach dem EU-Sondergipfel in Brüssel.

Einerseits sei es "tragisch", dass Großbritannien die EU verlasse, andererseits sei es gut, dass es nun eine Einigung gegeben habe. Das Brexit-Abkommen schütze die EU-Bürger, die in Großbritannien leben. Es gebe eine Garantie, dass es keine harte Grenze auf der irischen Insel gebe und es sei nun Zeit, die zukünftigen Beziehungen auszugestalten, so Merkel. Die 27 in der Europäischen Union verbleibenden Staaten hatten am Vormittag offiziell den Vertrag über den EU-Ausstieg Großbritanniens verabschiedet.

Offen ist aber noch die Entscheidung der Briten.