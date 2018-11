Am 14. Spieltag in der 2. Liga hat St. Pauli mit 1:1 in Regensburg unentschieden gespielt und ist damit einen Rang auf Platz drei der Tabelle vorgerückt. Damit sind die Hamburger jetzt direkt hinter ihrem Stadtrivalen HSV, Köln ist auf Rang eins.

St. Paulis Henk Veerman schoss in der 40. Minute den ersten Treffer, Sebastian Stolze gelang in der 88. Minute der schon vorher lange verdiente Ausgleich für die Regensburger. Die hatten eine Chance nach der anderen, bekamen den Ball aber lange nicht ins Tor. Die beiden parallel am Sonntagnachmittag ausgetragenen Partien endeten zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SC Paderborn 07 1:5, zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt 2:0.