Der bereits gekürte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat auch das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi für sich entschieden. Der Mercedes-Pilot war bereits aus der Pole gestartet und hatte sich mit Bottas und Vettel lange an der Spitze duelliert.

Vettel wurde am Ende Zweiter, Verstappen arbeitete sich auf Rang drei vor. Der vom vierten Startplatz ins Rennen gegangene Kimi Räikkönen fiel ab der zehnten Runde mit Elektronikschaden aus. Der deutsche Renault-Fahrer Nico Hülkenberg baute schon in der ersten Runde einen Unfall und überschlug sich, blieb aber unverletzt. Die Saison 2019 startet am 17. März in Australien.