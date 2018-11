Die Gewinnwarnung vor rund zwei Wochen bei ProSiebenSat. 1 schlägt weiter seine Kreise. So versuchen aktuell die Manager des Unternehmens den Aktienkurs wieder auf Vordermann zu bringen. Anteilsscheine im Wert von über 1,4 Millionen Euro wanderten so in die Depots der Manager. Dies scheint ein starker Vertrauensbeweis in die Perspektiven des Unternehmens gedeutet werden. Analysten scheinen sich aktuell eher uneinig über die Aktie von ProSiebenSat. ...

