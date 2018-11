Der Hamburger SV und Union Berlin haben sich im Topspiel der 2. Liga 2:2-Unentschieden getrennt. Damit verteidigt der HSV seine Tabellenführung.

Die Berliner bleiben hingegen als einziges Team der 2. Liga ungeschlagen und rangieren auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Die "Eisernen" zeigten in den ersten 45. Minuten, warum sie die wenigsten Gegentore in der aktuellen Saison kassiert haben. Der HSV fand keine Mittel, die Union-Abwehr zu knacken und musste in der 12. Spielminute vor heimischem Publikum das 0:1 durch den Berliner Mees hinnehmen. Doch in der zweiten Hälfte drehten die Hamburger mächtig auf.

Erst traf Hunt (58.) und nur wenig später staubte Holtby zum 2:1 ab (65.). Als die Zuschauer im Volkspark bereits mit einem knappen Sieg rechneten, traf der Berliner Abdullahi zum 2:2-Endstand.