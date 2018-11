Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Post hat den bisherigen SPD-Bundestagsabgerodeten Marco Bülow, der seinen Parteiaustritt erklärt hat, zur Rückgabe des Mandats aufgefordert. "Die Entscheidung von Marco Bülow ist der Schlusspunkt einer längeren Entwicklung, die für viele keine Überraschung ist", sagte Post dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Nach meinem persönlichen Verständnis würde es sich jetzt allerdings gehören, das Bundestagsmandat, welches er als Sozialdemokrat gewonnen hat, an die Wählerinnen und Wähler zurückzugeben", fügte Post, der auch Vorsitzender der NRW-Landesgruppe seiner Fraktion ist, hinzu. Bülow soll nach RND-Informationen vor Genossen in seinem Dortmunder Unterbezirk erklärt haben, die Partei verlassen, sein Abgeordnetenmandat aber behalten zu wollen. Der Abgeordnete selbst will sich Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz erklären.