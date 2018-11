Für die Bayer AG gibt es rund um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat weiter schlechte Nachrichten. Jetzt gibt es einen weiteren Prozess gegen die Bayer Tochter Monsanto in den USA. Dieser soll laut Gericht am 18. März starten und könnte die Bayer AG weiter belasten. Hierbei hatte ein Paar geklagt, welches Glyphosat zwischen 1975 und 2011 regelmäßig eingesetzt hatte und an Lymphdrüsenkrebs erkrankten. Nach einer aktuellen Studie haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...