Der NZD/USD stieg heute morgen auf ein Tageshoch von 0,6811 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten, da der US-Dollar in der zweiten Tageshälfte am Dienstag ein Comeback feierte und so zog sich das Paar zurück unter die Marke von 0,68 Dollar. Zuletzt handelte der Kiwi auf 0,6775 Dollar und damit 5 Pips im Plus. Die Hoffnungen auf eine Einigung ...

