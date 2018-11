Amsterdam / Neu-Isenburg - AirPlus International, führender Anbieter von Bezahl- und Abrechnungslösungen für Geschäftsreisen, und Booking.com, einer der weltweit grössten Online-Reiseanbieter, erleichtern ab sofort Unternehmen und deren Reisenden das reibungslose Buchen und Bezahlen von Hotelübernachtungen.

Mit AirPlus A.I.D.A. Virtual Cards können Unternehmen für ihre Mitarbeiter Mastercard-Kartennummern zur einmaligen Verwendung generieren. Mit diesen virtuellen Kartennummern können Reisende Unterkünfte über die Plattform "Booking.com for Business" automatisiert bezahlen. Alle über AirPlus A.I.D.A. Virtual Cards getätigten Umsätze werden zentral abgerechnet und detailliert in einer übersichtlichen Sammelrechnung aufgeführt. Für bestehende AirPlus Firmenkunden dauert die Einrichtung ihres individuellen "Booking.com for Business"-Kontos nur wenige Minuten.

Breites Angebot an Unterkünften und 24/7-Support mit komfortabler, sicherer Bezahlung

Dank der Kooperation der beiden Partner haben Geschäftsreisende nun die Möglichkeit, bei Booking.com die optimale Übernachtungsmöglichkeit aus 29 Millionen Einträgen, inklusive 5,7 Millionen Häusern, Apartments und weiteren besonderen Unterkünften, zu wählen. Als bevorzugtes Zahlungsmittel werden die virtuellen Karten von AirPlus automatisch in die "Booking.com for Business"-Plattform integriert, so dass Firmenkunden sofort von der flexiblen, vollständig zentralisierten Zahlungslösung von AirPlus mit maximaler Sicherheit, Datenqualität und Akzeptanz profitieren. Der Kundenservice von Booking.com beantwortet die Fragen der Reisenden rund um die Uhr in über 40 Sprachen.

