Am fünften Spieltag der Champions League hat Lokomotive Moskau gegen Galatasaray Istanbul mit 2:0 gewonnen und damit Schalke vorzeitig ins Achtelfinale gebracht. Durch die Niederlage in Moskau kann Galatasaray am letzten Spieltag der Gruppenphase nicht mehr den dritten Platz verlassen.

Die Tore für Moskau erzielten Grzegorz Krychowiak in der 44. Minute und Vladislav Ignatiev in der 54. Minute.