Die Aktie hat am Mittwoch ein 6-Monatstief bei gut 14,60 Euro geschrieben. In den letzten Tagen gab es eine Beruhigung bei Kursen um etwa 15,00 Euro und am Mittwochmorgen sah man nach dem Tagestief eine starke Aufwärtsbewegung. Ob diese Reaktion schon auf ein Ende des Abschwungs hinweist, ist noch nicht erkennbar, aber man sollte den Wert unter Beobachtung nehmen. In den vergangenen Monaten gab es mehrere Gegenbewegungen die im Sande verlaufen sind ...

