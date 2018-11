In der Europa League hat Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend gegen Olympique Marseille mit 4:0 gewonnen. Luka Jovic hatte die Eintracht bereits in der 1. Spielminute in Führung geschossen, ein Eigentor von Luiz Gustavo in der 17. Minute tat ein Übriges.

Obwohl Frankfurt vorne lag, ließ das Pressing der Gastgeber nicht nach, ein weiteres Eigentor von Bouna Sarr in der 62. Minute wurde so erzwungen. Fünf Minuten später machte Frankfurts erster Torschütze mit einem weiteren Treffer den Deckel drauf: Luka Jovic traf zum 4:0.