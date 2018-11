Die Alzenauer Firma hat die erneuerbare Speichertechnologie in den vergangenen fünf Jahren bereits zur Prototypreife gebracht. Mit Schaeffler gemeinsam soll nun die Weiterentwicklung und Industrialisierung gelingen. Ab 2021 sollen die ersten kommerziellen Großspeicher verfügbar sein.Die CMBlu Projekt AG und die Schaeffler AG & Co. KG haben ein langfristiges Joint Development Agreement geschlossen. Bei der Kooperation geht es um die Industrialisierung von großtechnischen Energiespeichern auf Basis der erneuerbaren Speichertechnologie "Organic Flow", wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Als ...

