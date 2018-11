Bern - Die Produktion von Schweizer Zucker fällt dieses Jahr äusserst tief aus. Nur rund 195'000 Tonnen können in den Zuckerfabriken aus den 1,26 Millionen Tonnen Zuckerrüben hergestellt werden. Die Hauptgründe liegen im sehr trockenen Wetter und beim hohen Krankheitsbefall.

Durch importierte 90'000 Tonnen Zuckerrüben konnte die Produktion in der Fabrik in Frauenfeld gesteigert werden, sodass die gesamte Zuckerproduktion ungefähr auf dem Niveau der schwächeren letzten Jahre liegt. Dies teilte der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) am Freitag mit. Die rund 195'000 Tonnen Schweizer Zucker sind aber zu wenig, um die Nachfrage zu decken. Um den Schweizer Markt zu versorgen, würden 260'000 Tonnen ...

