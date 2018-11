Bei der Deutschen Bahn ist es am Freitag zu einer größeren Störung im Online-Ticketverkauf gekommen. Beim Fahrkartenkauf im Internet wurde das Zahlungsmittel belastet, eine Fahrkarte aber nicht ausgestellt.

"Die Buchung im DB Navigator ist im Augenblick gestört", teilte die Bahn mit. Der Fachdienst arbeite mit Hochdruck an der Behebung. Tickets könnten stattdessen telefonisch oder im Reisezentrum gebucht werden. Zur Erstattung doppelter Abbuchungen solle man sich per E-Mail an den Fahrkartenservice wenden.

Die Zahl der Reisenden, die Ihre Bahntickets online kaufen und auf einer App im Smartphone speichern, hat in den letzten Jahren stark zugenommen.