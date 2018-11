Der neue hessische Juso-Vorsitzende Kaweh Mansoori will das Profil der SPD schärfen und sich dabei deutlicher mit den Grünen auseinandersetzen. "Die Grünen haben die Wähler mit den höchsten Einkommen und das merkt man auch in ihrer Politik", sagte Mansoori der "Frankfurter Rundschau" (Samstagsausgabe).

Als Beispiel nannte er die Umweltpolitik. "In der Umweltpolitik wären die Grünen auch damit zufrieden, wenn man den Sprit teurer machen würde und die Leute deswegen weniger Auto fahren. Wir müssen überlegen, wie gestaltet man sauberen Verkehr so, dass die Pendlerinnen und Pendler sich das auch leisten können", so der hessische Juso-Chef weiter. Auch in der Schulpolitik sieht Mansoori große Unterschiede.

"Das Schulsystem ist nach fünf Jahren Grünen in der Landesregierung nicht durchlässiger geworden", sagte Mansoori.