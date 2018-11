Für die Deutschen war in den vergangenen Sommerferien Italien das beliebteste Auslandsziel innerhalb der EU, dicht gefolgt von Österreich. Das geht aus einer Auswertung von Handy-Daten des netzunabhängigen Anbieters Mobilcom-Debitel durch die Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben) hervor.

Auf den weiteren Plätzen folgen Spanien, die Niederlande und Frankreich. In das Ranking eingeflossen sind dabei die anonymisierten Daten von deutschen Kunden, die in den Sommerferien Datendienste im EU-Ausland sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen genutzt haben. Dabei wird deutlich, dass es die Deutschen in den Sommerferien verstärkt in den Norden oder nach Südosteuropa zieht: Schweden und Kroatien haben den höchsten Zuwachs beim Roaming. Auffällig sind große regionale Unterschiede bei den Lieblingszielen der Deutschen: Die Menschen halten sich verstärkt im direkten Nachbarland auf.

Den größten Anteil der im EU-Ausland weilenden Berliner zog es demnach im Sommer nach Polen (14,2 Prozent). Im Deutschland-Ranking kommt Polen dagegen nur auf Platz 7 (5,5 Prozent). Bei den Bewohnern von Nordrhein-Westfalen liegen hingegen die Niederlande vorn (23,6 Prozent), bei den Bayern führt Österreich (30,3 Prozent). Betrachtet wurden für die Auswertung alle 30 Länder - Deutschland ausgenommen -, in denen die EU-Roaming-Regeln gelten, also auch Island, Liechtenstein und Norwegen.

Mobilcom-Debitel spricht von einer "insgesamt siebenstelligen Vertragszahl" als Datenbasis. Rückschlüsse auf einzelne Nutzer waren durch die Anonymisierung nicht möglich.