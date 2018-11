Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, erwägt, dass Polizisten künftig den Job von Türstehern vor Diskotheken übernehmen. "In den Großstädten vor den Discos, vor allen an den Wochenenden, diese Türsteher-Szene, das ist der Schlüssel zur Eroberung von Stadtvierteln und zur Eroberung von kriminellen Strukturen, da fängt es an", sagte Merz am Freitagabend in Berlin bei der letzten CDU-Regionalkonferenz vor dem Hamburger Wahlparteitag.

"Da müssen wir uns die Frage stellen, ob das nicht mehr Aufgabe der allgemeinen Polizei ist, als irgendwelcher Clans, die da ihre eigenen Strukturen schaffen", sagte der 63-jährige Kandidat.