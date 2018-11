Zum Auftakt des 15. Spieltags in der 2. Bundesliga haben sich der SC Paderborn 07 und Arminia Bielefeld mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Nachdem die erste Halbzeit noch torlos geblieben war, ging es im zweiten Durchgang Schlag auf Schlag.

Bielefelds Andreas Voglsammer schoss den ersten Treffer für die Gäste in der 46. Minute, Sebastian Schonlau glich fünf Minuten später für Paderborn aus. In der 63. Minute ging Bielefeld erneut in Führung, diesmal durch Fabian Klos. Der Ausgleich kam erst in der 90. Minute durch Julius Düker. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Erzgebirge Aue und Jahn Regensburg endete mit einem 1:1 ebenfalls unentschieden.