Der frühere US-Präsident George H. W. Bush ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 94 Jahren, teilte seine Familie mit.

Bush war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der Vereinigten Staaten und der Vater von George W. Bush, der von 2001 bis 2009 US-Präsident war. "President Bush inspired generations of his fellow Americans to public serive", würdigte der amtierende Präsident Trump seinen Vorgänger. Bush senior war einer der wenigen Präsidenten mit außenpolitischen Erfahrungen. In den 1970er Jahren hatte er für Präsident Nixon als UN-Botschafter und später für Präsident Ford als Leiter des Verbindungsbüros der USA in China gearbeitet.

Nach dem Ausscheiden aus dem Amt 1993 lehnte es Bush ab, sich zu Fragen der amerikanischen Alltagspolitik zu äußern.