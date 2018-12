In der mecklenburg-vorpommerischen Ortschaft Lietzow bei Stralsund ist am Samstagmorgen ein 23-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 ums Leben gekommen. Gegen 03:15 Uhr war der 23-jährige Pkw-Fahrer die B 96 aus Bergen auf Rügen kommend in Richtung Lietzow gefahren, als er kurz vor der Ortsschaft Lietzow eine Rechtskurve durchfuhr und dabei mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei am Samstag mit.

Danach geriet der Pkw in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach auf dem angrenzenden Radweg. Anschließend kam der Pkw im Straßengraben zum Liegen, so die Beamten weiter. Der Pkw-Fahrer, sowie die 17, 23 und 31 Jahre alten Mitfahrer wurden schwer verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der 23-jährige Beifahrer erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, so die Polizei.

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache kam ein Sachverständiger zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt, so die Beamten. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 96 für etwa sechs Stunden voll gesperrt.